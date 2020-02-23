«Ъ»: в Минтрансе разрабатывают штрафы за парковку грузовиков и такси во дворах

Минтранс решил разработать штрафы за парковку коммерческого транспорта у жилых домов. Об этом сообщает «Коммерсант».

Поясняется, что с начала 2020 года в России запретили парковаться коммерческому транспорту во дворах жилых домов. Так, в приказе Минтранса сказано, что после возвращения из рейса или окончания смены водители не могут оставлять транспорт во дворах жилых домов.

Однако, по данным издания, автомобилисты не обращают на это никакого внимания, так как не предусмотрено никаких санкций за данное нарушение. В результате жители жалуются, что места на парковках заняты, при этом ГИБДД сделать ничего не может. Для решения данной проблемы в Минтрансе решили разработать штрафы.