Жертвами ДТП в Калмыкии стали пять человек

Из-за столкновения двух легковушек в Калмыкии погибли пять человек, а еще один пострадал. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя ГУ МЧС России по республике.

По его словам, ДТП случилось на автодороге Р22 в селе Троицкое.

«По предварительной информации, автомобиль Datsun, выезжавший со второстепенной дороги, не пропустил Lada, которая ехала по главной дороге», — сказал представитель министерства.

Он также добавил, что пострадавшего в результате аварии в тяжелом состоянии госпитализировали в больницу.

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