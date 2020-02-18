Двое стали жертвами ДТП в Подмосковье

В Подмосковье произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РЕН.

Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, еще один был ранен. Пострадавших был доставлен в больницу.

Уточнятся, что ДТП произошло на трассе М5 Урал в районе подмосковной деревни Коробчеево.

Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции.

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