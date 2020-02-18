Двое стали жертвами ДТП в Подмосковье
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В Подмосковье произошло столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает РЕН.
Отмечается, что в результате аварии погибли два человека, еще один был ранен. Пострадавших был доставлен в больницу.
Уточнятся, что ДТП произошло на трассе М5 Урал в районе подмосковной деревни Коробчеево.
Обстоятельства аварии выясняются. На месте работают сотрудники полиции.
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