Пять человек пострадали при аварии на мосту через Волгу

Пять человек пострадали в результате аварии на мосту через Волгу в Волгограде. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Волгоградской области.

Отмечается, что авария произошла в 17:50. Водитель Toyota Camry выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с автомобилем Audi.

В результате ДТП пострадали пять человек — водитель Toyota, водитель и пассажиры Audi, включая двух несовершеннолетних 2013 и 2015 годов рождения.

По данным комитета здравоохранения области, два человека получили травмы головы. Один мужчина находится в реанимации состоянии комы, женщина в нейрохирургическом отделении в состоянии средней степени тяжести. Дети получили переломы и ушибы.

На месте происшествия работают сотрудники ДПС и следственно-оперативная группа полиции.