Более 10 человек пострадали в ДТП в Калмыкии

В Калмыкии произошло столкновение двух пассажирских автобусов и грузовика. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что в результате аварии пострадали 11 человек.

Они были доставлены в республиканскую больницу имени П. П. Жемчуева с тяжелыми травмами.

По предварительным данным, один автобус столкнулся со вторым, который затем совершил наезд на стоящий на обочине грузовик.

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