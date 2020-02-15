Более 10 человек пострадали в ДТП в Калмыкии
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В Калмыкии произошло столкновение двух пассажирских автобусов и грузовика. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что в результате аварии пострадали 11 человек.
Они были доставлены в республиканскую больницу имени П. П. Жемчуева с тяжелыми травмами.
По предварительным данным, один автобус столкнулся со вторым, который затем совершил наезд на стоящий на обочине грузовик.
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