Стали известны подробности ДТП под Псковом, где погибли восемь человек

В ДТП в Псковской области, где погибли восемь человек, пострадали еще двое, передает ТАСС со ссылкой на областной комитет по здравоохранению.

Ранее сообщалось, что в ночь на 13 февраля на трассе Санкт-Петербург — Невель на территории Пустошкинского района произошло лобовое столкновение частного микроавтобуса и грузовика, в результате которого погибли восемь человек.

Уточняется, что также были госпитализированы два пострадавших. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. У пострадавших диагностированы закрытые черепно-мозговые травмы, а также травмы конечностей. Один из них — гражданин Белоруссии, второй — Украины.

По словам главы района Светланы Васильковой, микроавтобус был с украинскими номерами и зарегистрирован на Украине. Предположительно, все погибшие являлись гражданами Украины.

В настоящее время на месте происшествия работает следственная группа.

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