В Туве в ДТП погибли два человека и еще девять пострадали

В Туве в результате ДТП погибли два человека и еще девять пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МВД по республике.

Уточняется, что в Улуг-Хемском районе Тувы столкнулись два легковых автомобиля.

Также отмечается, что среди пострадавших — трое несовершеннолетних детей.