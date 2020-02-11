МВД хочет фиксировать техосмотр автомобилей на видео

Российские министерство внутренних дел предложило снимать прохождения техосмотра россиянами на видео. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на проект нормативного правового акта.

Отмечается, что контролировать процесс проведения ТО предлагается полиции.

Цель законопроекта — исключить возможность фальсификации технического осмотра автомобилей. В свою очередь, это позволит проводить процедуру качественнее и в будущем снизить число ДТП на дорогах.

Кроме того, в правилах прописан порядок взаимодействия системы ТО с информационной системой обязательного страхования.

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