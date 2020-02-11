В Москве один человек погиб в результате аварии с грузовиком на МКАД
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В Москве на МКАД произошла авария с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает РЕН.
По данным издания, ДТП произошло на 35-м километре МКАД в ночь на 11 февраля.
В результате аварии погиб 55-летний мужчина. Подробности в настоящее время выясняются.
По информации ГИБДД, все столкнулись три машины.
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