В Москве один человек погиб в результате аварии с грузовиком на МКАД

В Москве на МКАД произошла авария с участием грузового автомобиля. Об этом сообщает РЕН.

По данным издания, ДТП произошло на 35-м километре МКАД в ночь на 11 февраля.

В результате аварии погиб 55-летний мужчина. Подробности в настоящее время выясняются.

По информации ГИБДД, все столкнулись три машины.

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