Два человека пострадали из-за столкновения грузовика и легковушки в Москве
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Грузовик и легковой автомобиль столкнулись друг с другом в районе Чертаново в столице. Об этом сообщает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на ГУ ГИБДД страны.
Уточняется, что авария была зафиксирована на ул. Подольских курсантов. Предполагается, что два автомобиля столкнулись друг с другом.
В результате этого пострадали два человека.
Тяжесть полученных травм пострадавших, а также подробности случившегося не сообщаются.
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