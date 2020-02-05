В Госдуме обсудили наказания за использование шипованных шин вне сезона

В Госдуме обсуждают меры по снижению вреда, который наносят дорогам шипованные шины. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Среди возможных мер — ограничение скорости для автомобилей с такими покрышками и штраф за неправильное использование шипованной резины вне сезона.

Кроме того, рассматривается возвращение обязательного опознавательного знака «Ш», который позволит автоматическим камерам распознавать машины с шипованными колесами.

Обнародованные инициативы впоследствии могут войти в законопроект, нормы которого коснутся миллионов граждан.

Согласно данным РосдорНИИ, каждый год на восстановление покрытия уходит от 60 млрд до 220 млрд рублей, при этом 53 млрд рублей из них уходят на ремонт колейности, вызванной шипами.

В настоящий момент правила техрегламента Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств предусматривают ограничение на езду без зимних шин с декабря по февраль и запрет на их использование с июня по август. При этом наказаний за нарушения данных норм нету.

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