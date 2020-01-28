На трассе в Подмосковье автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем

Автобус произвел лобовое столкновение с легковым автомобилем в Подмосковье, в результате чего пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.

Как стало известно, ДТП случилось на Расторгуевском шоссе.

Согласно поступившей информации, водитель, находившийся за рулем легковушки, при обгоне выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус и другой автомобиль.

Как рассказали в подмосковном главке МЧС России, из-за ДТП пострадали семь человек.

Уточняется, что в салоне автобусе был 21 пассажир.

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