На трассе в Подмосковье автобус лоб в лоб столкнулся с автомобилем
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Автобус произвел лобовое столкновение с легковым автомобилем в Подмосковье, в результате чего пострадали десять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу ГИБДД России.
Как стало известно, ДТП случилось на Расторгуевском шоссе.
Согласно поступившей информации, водитель, находившийся за рулем легковушки, при обгоне выехал на встречную полосу, после чего врезался в автобус и другой автомобиль.
Как рассказали в подмосковном главке МЧС России, из-за ДТП пострадали семь человек.
Уточняется, что в салоне автобусе был 21 пассажир.
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