Пьяный полицейский насмерть сбил человека в Кабардино-Балкарии
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Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода в пригороде Нальчика, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарии.
По данным следствия, полицейский совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм. По результатам освидетельствования установлено, что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.
По факту произошедшего начата проверка, инцидент взят на контроль руководством следственного управления СК.
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