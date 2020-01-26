Пьяный полицейский насмерть сбил человека в Кабардино-Балкарии

Сотрудник полиции, находясь в состоянии алкогольного опьянения, насмерть сбил пешехода в пригороде Нальчика, сообщается на сайте управления Следственного комитета (СК) России по Кабардино-Балкарии.

По данным следствия, полицейский совершил наезд на пешехода, который скончался от полученных травм. По результатам освидетельствования установлено, что сотрудник полиции находился в состоянии алкогольного опьянения.

По факту произошедшего начата проверка, инцидент взят на контроль руководством следственного управления СК.

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