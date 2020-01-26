Автомобиль протаранил здание во Владивостоке
close
Легковой автомобиль врезался в здание в центре Владивостока, сообщает сайт kp.ru.
Уточняется, что инцидент произошел на ул. Алеутская, когда автомобиль выполнял поворот. Машина не смогла вписаться в поворот и переехала через тротуар. После этого автомобиль врезался в дом.
По предварительным сведениям, в результате случившегося нет погибших.
Однако точная информация в настоящее время выясняется.
НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:
— Таксист насмерть сбил двух человек в Москве
— Водитель внедорожника спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке