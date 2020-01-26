Автомобиль протаранил здание во Владивостоке

Легковой автомобиль врезался в здание в центре Владивостока, сообщает сайт kp.ru.

Уточняется, что инцидент произошел на ул. Алеутская, когда автомобиль выполнял поворот. Машина не смогла вписаться в поворот и переехала через тротуар. После этого автомобиль врезался в дом.

По предварительным сведениям, в результате случившегося нет погибших.

Однако точная информация в настоящее время выясняется.

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