Пять человек стали жертвами ДТП с «КамАЗом» под Челябинском

В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием «КамАЗа». Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на трассе произошло столкновение легкового автомобиля и «КамАЗа».

По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария, причиной которой могли стать погодные условия в виде сильного ветра и снегопада.

в результате погибли пять человек.

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