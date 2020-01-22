Пять человек стали жертвами ДТП с «КамАЗом» под Челябинском
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В Челябинской области произошло смертельное ДТП с участием «КамАЗа». Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что на трассе произошло столкновение легкового автомобиля и «КамАЗа».
По предварительным данным, водитель легковушки выехал на полосу встречного движения, где и произошла авария, причиной которой могли стать погодные условия в виде сильного ветра и снегопада.
в результате погибли пять человек.
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