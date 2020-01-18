Три человека погибли, трое пострадали при ДТП на Ямале
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Три человека погибли, еще трое пострадали в результате дорожно-транспортного происшествия на трассе в Ямало-Ненецком автономном округе. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу окружного управления ГИБДД.
Автомобили «Лада» и Mazda столкнулись около города Надым на трассе Сургут – Салехард, заявили в пресс-службе. Авария произошла в 05.30 по местному времени (03.30 мск).
В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
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