Число попавших в ДТП из-за тумана в Адыгее автомобилей возросло до 34

В ГУ МВД страны по республике уточнили, что на трассе М-4 «Дон» в Адыгее в массовое ДТП попали 34 автомобиля. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

По последним данным, число машин, попавших в аварию, возросло. В результате произошедшего скончались несколько мужчин 54 и 55 лет из Краснодарского края. Также травмы получили еще три женщины. Их госпитализировали.

Как известно, массовое ДТП случилось 17 января. Причинами массовой аварии стали туман и гололедица на дороге.

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