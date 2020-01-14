Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки для машин

Тысячи москвичей остались без бесплатной парковки для автомобилей около дома. Об это пишет «Коммерсантъ».

Отмечается, что горожане не могут продлить разрешение на бесплатную парковку для автомобиля, в районе, где они проживают и им приходится парковаться за деньги.

Чтобы получить разрешение на бесплатную парковку, необходимо пройти проверку собственников жилья в Едином государственном реестре недвижимости Росреестра, однако система работает с задержками. В Росреестре подтвердили неполадки и заверили, что сейчас проводятся мероприятия для восстановления работы сервера.

Издание отмечает, что бесплатными парковками пользуются 420 тысяч человек. Ежемесячно городские службы обрабатывают в месяц около 20 тысяч заявок от москвичей на продление и выдачу новых документов, изменение данных.