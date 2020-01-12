Судимым запретят работать в такси

Министерство транспорта готовит инициативу, которая запретит людям с судимостью работать таксистами. Об этом сообщает «Российская газета».

Отмечается, что ограничения могут коснуться только тех, кто был осужден за тяжкие преступления.

Уточняется, что пакет законопроектов будет предложен на рассмотрение правительству России в июле 2020 года.

Если решение будет принято интернет-агрегаторы такси будут требовать свидетельства об отсутствии судимости.

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