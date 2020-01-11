Автобус с украинцами попал в ДТП в Орловской области, есть погибшие

В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области погибли трое граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.

Как отмечается, инцидент произошел на 400-м км автодороги «Крым».

Микроавтобус «Мерседес Бенц» с семью пассажирами врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобилем «Рено Меган».

В результате автокатастрофы погибли один пассажир и водитель легковой машины, а также еще один пассажир автобуса.

Известно, что водитель и шесть пассажиров «Мерседес» получили травмы различной степени тяжести.