Автобус с украинцами попал в ДТП в Орловской области, есть погибшие
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В результате столкновения микроавтобуса и автомобиля в Орловской области погибли трое граждан Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ГИБДД России.
Как отмечается, инцидент произошел на 400-м км автодороги «Крым».
Микроавтобус «Мерседес Бенц» с семью пассажирами врезался в двигавшийся во встречном направлении автомобилем «Рено Меган».
В результате автокатастрофы погибли один пассажир и водитель легковой машины, а также еще один пассажир автобуса.
Известно, что водитель и шесть пассажиров «Мерседес» получили травмы различной степени тяжести.