В России вступили в силу поправки в ПДД
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В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно поправкам, теперь водители могут предоставлять сотрудникам ГИБДД для проверки полисы ОСАГО как в бумажном виде, так и в виде электронного документа.
Правоохранители смогут проверить факт заключения обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.
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