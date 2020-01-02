В России вступили в силу поправки в ПДД

В России вступили в силу поправки в правила дорожного движения. Соответствующий документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно поправкам, теперь водители могут предоставлять сотрудникам ГИБДД для проверки полисы ОСАГО как в бумажном виде, так и в виде электронного документа.

Правоохранители смогут проверить факт заключения обязательного страхования, запросив нужные данные в автоматизированной системе.

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