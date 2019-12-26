После смертельного ДТП с автобусом под Липецком возбуждено уголовное дело

По факту смертельного ДТП в Липецкой области полицией региона было возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ТАСС.

Отмечается, что на месте происшествия продолжают работать следственные органы.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

В четверг, 26 декабря, на 356-м километре трассы М-4 Дон вблизи населенного пункта Ярлукино Становлянского района опрокинулся рейсовый автобус, который следовал по маршруту Москва — Тбилиси. В результате инцидента погибли два человека, всего в транспортном средстве находились 19 человек.

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