Два «КамаАЗа» провалились под лед в Якутии, есть жертвы
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В Якутии на реке Лена два «КамАЗа» провалились под лед, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС.
Инцидент произошел 23 декабря, однако в пресс-службе службы спасения Якутии уточнили, что заявление об инциденте поступило 25 декабря.
Точное количество погибших уточняется, однако есть информация , что из одной провалившейся машины пассажиры успели выпрыгнуть.
Как отмечается, на 26 декабря на место происшествия будет отправлен вертолет вместе со спасателями и правоохранительными органами
Заявление об инциденте поступило только 25 декабря. На место происшествия будет направлен вертолет со спасателями и правоохранителями.