Два «КамаАЗа» провалились под лед в Якутии, есть жертвы

В Якутии на реке Лена два «КамАЗа» провалились под лед, есть жертвы. Об этом сообщает ТАСС.

Инцидент произошел 23 декабря, однако в пресс-службе службы спасения Якутии уточнили, что заявление об инциденте поступило 25 декабря.

Точное количество погибших уточняется, однако есть информация , что из одной провалившейся машины пассажиры успели выпрыгнуть.

Как отмечается, на 26 декабря на место происшествия будет отправлен вертолет вместе со спасателями и правоохранительными органами

Заявление об инциденте поступило только 25 декабря. На место происшествия будет направлен вертолет со спасателями и правоохранителями.