В Уссурийске автобус насмерть сбил семилетнего ребенка

В Приморском крае в Уссурийске водитель пассажирского автобуса насмерть сбил семилетнего ребенка. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на региональное управление МВД России.

60-летний водитель автобуса наехал на ребенка, когда тот переходил дорогу на зеленый свет. В результате аварии пешеход получил тяжелые травмы, спасти его не удалось.

Отмечается, что ДТП произошло 24 декабря. После наезда на ребенка автобус столкнулся с двумя легковыми автомобилями. При этом в момент аварии в автобусе находились пассажиры. Десятилетний ребенок, который находился в салоне общественного транспорта, получил сотрясение мозга.

Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшие по неосторожности смерть человека».

В МВД сообщили, что опыт работы водителя — 27 лет. Медицинское освидетельствование показало, что он был трезв.