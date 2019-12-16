Появилось видео с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом

Телеканал РЕН ТВ выложил видео с места ДТП, в котором автобус перевернулся в Нижегородской области.

Как известно, авария случилась в воскресенье, 15 декабря, в Балахнинском районе.

На кадрах видно транспорт, лежащий в кювете.

Кроме того, на видео показаны сиденья автобуса.

Ранее сообщалось, что в салоне было около 40 человек, 25 из которых пострадали.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— 25 пострадавших: под Нижним Новгородом перевернулся автобус

— Стали известны подробности ДТП с перевернутым автобусом в Нижегородской области

— Названа причина ДТП под Нижним Новгородом