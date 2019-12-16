Появилось видео с места ДТП с автобусом под Нижним Новгородом
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Телеканал РЕН ТВ выложил видео с места ДТП, в котором автобус перевернулся в Нижегородской области.
Как известно, авария случилась в воскресенье, 15 декабря, в Балахнинском районе.
На кадрах видно транспорт, лежащий в кювете.
Кроме того, на видео показаны сиденья автобуса.
Ранее сообщалось, что в салоне было около 40 человек, 25 из которых пострадали.
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