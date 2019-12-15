Названа причина ДТП под Нижним Новгородом

В пресс-службе регионального главка МВД России назвали причину ДТП с автобусом под Нижним Новгородом. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что предполагаемой причиной были названы погодные условия. В момент аварии шел дождь со снегом. По данным МВД, водитель не справился с управлением.

Уточняется, что в результате ДТП пострадали 25 человек, всего в автобусе находились около 40 человек.

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