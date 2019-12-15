Не менее 13 человек стали жертвами падения автобуса в горах Непала

В горах в непальском районе Синдхупалчок в результате падения автобуса с 500 м погибли не менее 13 человек, сообщает Himalayan Times со ссылкой на полицию.

По данным правоохранителей, в автобусе находились паломники из индуистского религиозного места. Предполагается, что ДТП произошло из-за того, что водитель потерял контроль, автобус соскользнул с дороги и упал с высоты примерно 500 метров.

Число жертв, вероятно, увеличится, сообщили в полиции.

В настоящее время правоохранители и местные жители проводят спасательную операцию. Они помогают отправлять пострадавших (около 16 человек) в близлежащие медицинские учреждения.

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