Стало известно о состоянии здоровья пострадавших детей в ДТП в Нижнем Новгороде

Девять детей, которые попали в аварию Нижнем Новгороде в субботу, находятся в стабильном состоянии. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу правительство региона.

По данным правительства, состояние подростков оценивается как стабильное, без отрицательной динамики. Отмечается, что двое несовершеннолетних были прооперированы.

Двое взрослых также остаются в медучреждении, их состояние оценивается как легкой и средней тяжести.

До этого стало известно, что водитель не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар и наехала на группу пешеходов. В результате аварии погибла школьная учительница, сопровождавшая детей в театр. Еще один взрослый и девять детей были госпитализированы.

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