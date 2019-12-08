Названо имя владельца сбившего детей в Нижнем Новгороде автомобиля

Владельцем автомобиля, который сбил детей в Нижнем Новгороде, является генерал-майор юстиции Александр Пильганов. Об этом сообщает РЕН ТВ.

По имеющейся информации, он покинул свой пост в 2014 году.

Как стало известно, водителем в момент ДТП был сын владельца машины — 43-летний Виктор Пильганов.

В данный момент с ним беседуют следователи.

Ранее сообщалось, что водитель машины Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, после чего столкнулся с двумя автомобилями, одна из которых оказалась на тротуаре и наехала на группу пешеходов. В результате ДТП погибла школьная учительница, сопровождавшая детей в театр. Кроме того, один взрослый и десять детей были доставлены в больницу.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Виновника ДТП в Нижнем Новгороде лишали прав за пьяное вождение

— Уголовное дело возбуждено после ДТП с учительницей и детьми в Нижнем Новгороде

— Шли в театр: автомобиль протаранил группу школьников