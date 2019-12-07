ДТП в Нижнем Новгороде спровоцировал автомобиль экс-сотрудника МВД

Спровоцировавший аварию в Нижнем Новгороде автомобиль Toyota принадлежит бывшему сотруднику МВД, однако за рулем находился другой человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу управления МВД по региону.

По данным пресс-службы, за рулем автомобиля бывшего сотрудника внутренних органов находился мужчина 1976 года рождения, ранее лишенный водительских прав за управление транспортным средством в нетрезвом виде.

Отмечается, что среди участников ДТП не было граждан, имеющих отношение к органам внутренних дел.

Ранее стало известно, что водитель автомобиля Toyota не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с двумя машинами, одна из которых вылетела на тротуар и наехала на группу пешеходов. В результате аварии погибла школьная учительница, сопровождавшая детей в театр. Еще один взрослый и десять детей были госпитализированы.

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