Около обрушившегося моста под Иркутском восстановлено движение

В Киренском районе Иркутской области восстановлено движение всех видов транспорта рядом с местом, где обрушился мост. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального главка МВД России.

«В Киренском районе восстановлено движение на месте обрушившегося накануне моста», — заявили в ведомстве. Там добавили, что рядом был оборудован временный объезд для всех видов транспорта.

До этого стало известно, что 4 декабря обрушился мост через реку Макаровка из-за попытки 60-тонного грузовика проехать по нему. Водитель проигнорировал запрещающие знаки, допускающие нагрузку не более 20 тонн.

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