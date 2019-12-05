В ГИБДД пересмотрят правила выдачи прав для иностранных видителей автобусов

Госавтоинспекция хочет ввести новое требование для иностранных водителей автобусов и грузовиков, которые хотят получить российские права. Об этом рассказал ТАСС глава отделения экзаменационной работы управления надзорной деятельности ГИБДД России Николай Гиляков.

По его словам, в России необходимо сделать обмен прав для водителей с удостоверениями категорий C и D только после того, как они сдадут соответствующий экзамен, позволяющий выявить их профессионализм на дорогах.

Гиляков напомнил, что подобная система существовала в России до 2014 года.

Он рассказал, что в настоящее время ГИБДД пытается внести изменения в федеральный закон «О безопасности дорожного движения».

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