Пострадавших в ДТП с автобусом в Подмосковье доставили в больницу Одинцово

Двух пострадавших в результате ДТП с автобусом в Московской области доставили в центральную районную больницу в Одинцово, их состояния оцениваются как средней и удовлетворительной степени тяжести. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Минздрава региона.

Отмечается, что в настоящее время врачи оказывают раненным всю необходимую помощью.

Известно, что в аварии пострадали восемь человек, шесть из них от госпитализации отказались.

ДТП с междугородним автобусом произошло на 24-м км трассы М-1 в ночь на 4 декабря в Одинцовском районе Подмосковья. Всего в автобусе находились 48 человек.

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