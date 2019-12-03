В ДТП с автобусом пострадали пять человек в Белгородской области
В Белгородской области опрокинулся автобус ПАЗ с пассажирами, пострадали пять человек. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на представителя экстренных служб региона.
Инцидент произошел в 8.25 мск на территории Старооскольского городского округа. Автобус курсировал по маршруту село Преображенка - Старый Оскол.
Известно, что непострадавших пассажиров забрал другой автобус. Всего в транспортном средстве находились 30 человек.
Отмечается, что ДТП произошло при снегопаде, при этом дорога была посыпана соляной смесью.
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