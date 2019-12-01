Появилось видео с места смертельного ДТП с автобусом в Забайкалье
В сети выложили видео с места падения автобуса с моста в Забайкальском крае. Соответствующий ролик опубликовал в своем Instagram-аккаунте сообщество «В Чите».
На кадрах видно, что транспортное средство перевернуто.
Кроме того, на видеозаписи показано, как работают медики и спасатели.
Ранее сообщалось, что автобус следовал маршрутом «Сретинск – Чита». Помимо водителя в салоне было 43 пассажира. Как известно, автобус сорвался с проезжей части из-за лопнувшего колеса и упал в реку Куенга. В результате ДТП погибли 19 человек, а пострадал — 21 пассажир.
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