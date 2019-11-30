Глава Минздрава Доминиканы встретился с пострадавшими в ДТП россиянами
Глава Минздрава Доминиканы Рафаэль Санчес и почетный консул России Вирджиния Веласкес посетили больницу, где находятся пострадавшие 6 ноября в ДТП с автобусом россияне. Об этом сообщает Prensa Latina.
Министр отметил, что восемь пациентов будут выписаны в ближайшие часы, они продолжат лечение на родине.
«Важно то, что никто не погиб, а многие из пострадавших продолжат процесс выздоровления на родине, когда они будут выписаны из наших больниц в ближайшие дни», — сказал Санчес.
Туристический автобус столкнулся с грузовиком в городе Ла-Романа 6 ноября. В автобусе находились 39 туристов из России, а также два гида и водитель.
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