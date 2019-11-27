Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Доминикане

Издание Listin Diario обнародовало видео с места аварии автобуса в Доминиканской Республике, в салоне которого находились российские туристы.

На кадрах видно, что после столкновения с грузовиком автобус упал на бок и остался на трассе.

Кроме того, на видеозаписи показана часть грузовика, которая лежит неподалеку от автобуса.

Ранее сообщалось, что в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, было 35 российских туристов. Погибших россиян в результате аварии нет.

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