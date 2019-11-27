Появилось видео с места ДТП с российскими туристами в Доминикане
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Издание Listin Diario обнародовало видео с места аварии автобуса в Доминиканской Республике, в салоне которого находились российские туристы.
На кадрах видно, что после столкновения с грузовиком автобус упал на бок и остался на трассе.
Кроме того, на видеозаписи показана часть грузовика, которая лежит неподалеку от автобуса.
Ранее сообщалось, что в автобусе, попавшем в ДТП в Доминиканской Республике, было 35 российских туристов. Погибших россиян в результате аварии нет.
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