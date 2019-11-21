Путин назвал чушью новый порядок медосмотра для водителей

Президент России Владимир Путин назвал чушью введение нового порядка медосмотра для водителей, передает ТАСС.

«Я сам узнал об этом из средств массовой информации, это чушь какая-то», — сказал Путин.

Он пояснил, что отдавать такие деньги неприемлемо для многих россиян, тем боле для тех, кто получает минимальную зарплату в 11 тысяч рублей.

«Такую зарплату получают 3 миллиона 200 тысяч человек. Пять тысяч если нужно отдать за эту справку — ползарплаты надо человеку отдать?» — поинтересовался глава государства.

При этом, по его словам, все равно необходимо проводить дополнительные медобследования, но вопрос этот нужно решать поэтапно.

Ранее Минздрав отложил вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Эксперт раскритиковал инициативу необходимой проверки водителей в наркодиспансерах

— Толпы и драки: огромные очереди выстроились за медсправками