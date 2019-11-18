Россиянина лишили автомобиля из-за 177 штрафов ГИБДД

Судебные приставы Омска арестовали автомобиль местного жителя в счет погашения штрафов за нарушение ПДД. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что 43-летний мужчина за год получил 177 штрафов на сумму 103 тыс. руб., не погасив задолженность в назначенный по закону срок.

При этом, отмечается, что мужчина пытался убедить судебных приставов, что из-за скорых изменений в российском законодательстве все штрафы «обязательно отменят».

Кроме того, сообщается, что мужчина также не оплачивал налоги, коммунальные услуги и госпошлины.

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