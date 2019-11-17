Автомобиль с двумя детьми упал в реку Фонтанку в Петербурге

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Автомобиль с мужчиной и детьми упал в реку Фонтанку в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает РИА «Новости».

В МЧС рассказали, что в машине находились два ребенка в возрасте пяти месяцев и девяти лет. Вытащить пострадавших помогли двое мужчин на набережной. В ведомстве отметили, что очевидцев представили к наградам.

Все пятеро были госпитализированы. Автомобиль вытащили из воды с помощью пожарного крана.

Позже появились кадры с камеры видеонаблюдения. Видно, как с водителем транспортного средства общаются сотрудники ДПС. После того, как они уезжают, мужчина садится за руль. Автомобиль трогается и скатывается с набережной в воду.