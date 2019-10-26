Число жертв и пострадавших в ДТП с микроавтобусами в Алтайском крае растет

Спасатели рассказали, что в результате аварии двух микроавтобусов на дороге в Алтайском крае погибли не пять, а семь человек. Об этом сообщает РИА «Новости».

Уточняется, что инцидент произошел на 74-м километре трассы А-322. Рано утром 26 октября частный микроавтобус столкнулся с минивэном.

МЧС также уточнило число пострадавших. По последним данным, в ДТП пострадали девять человек. Всего в двух машинах было около 15 человек.

В настоящее время устанавливаются детали ДТП. На месте аварии работают спасатели.

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