Автомобиль вылетел на тротуар и сбил двух детей в Красноярске

В Красноярске машина столкнулась с автомобилем и вылетела на тротуар. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на управление ГИБДД по региону.

Как отмечается, в результате инцидента были сбиты две девочки 11 и 12 лет.

В ведомстве добавили, что дети получили ссадины и ушибы, и сейчас их жизни ничего не угрожает.

В Сети было выложено видео момента аварии. На кадрах видно, как один автомобиль поворачивает из второго ряда, другой же — едет по крайнему левому в попутном направлении.

После того, как машины столкнулись, одна из них влетела в пешеходов.

Ранее сообщалось, что из-за столкновения минивэна с лосем 8 человек пострадали под Пензой.