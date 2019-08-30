Автомобиль въехал в толпу в Москве
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36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным пресс-службы УВД по Южному административному округу Москвы, около рынка происходил конфликт между двумя группами людей. Один из участников ссоры въехал на автомобиле в нескольких граждан, после чего бросил автомобиль и скрылся.
Отмечается, что двое мужчин с различными травмами были доставлены в больницу.
Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий.
Возбуждено уголовное дело по статье 123 УК РФ «Хулиганство».