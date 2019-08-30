Автомобиль въехал в толпу в Москве

36-летний мужчина въехал в толпу на автомобиле в районе Чертаново в Москве. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным пресс-службы УВД по Южному административному округу Москвы, около рынка происходил конфликт между двумя группами людей. Один из участников ссоры въехал на автомобиле в нескольких граждан, после чего бросил автомобиль и скрылся.

Отмечается, что двое мужчин с различными травмами были доставлены в больницу.

Сотрудники полиции задержали подозреваемого, им оказался 36-летний приезжий.

Возбуждено уголовное дело по статье 123 УК РФ «Хулиганство».