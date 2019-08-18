Два человека погибли в ДТП под Вологдой

Два человека погибли и два пострадали в ДТП под Вологдой. Об этом сообщает региональное отделение МВД, передает ТАСС.

По информации ведомства, ДТП произошло на 37 километре трассы А-114 «Вологда — Новая Ладога». Автомобиль Nissan X-Trail столкнулся с Chevrtolet Lanos. В результате автомобиль Chevrtolet вылетел на встречную полосу, где в это время проезжал Renault Magnum.

Отмечается, что среди пострадавших есть один ребенок, состояние которого оценивается как среднее. Состояние второго пострадавшего — тяжелое. Уточняется, что пострадавшие были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов выясняют все детали случившегося.

Ранее сообщалось, что в ДТП под Самарой погибли три человека.