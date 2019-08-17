Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 16
16 человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Перми. Об этом сообщает МВД по региону, передает ТАСС.
Отмечается, что в настоящее время СК России по Пермскому краю проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом.
Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нарушения статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».
Ранее сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем в ДТП в Перми.