Число пострадавших в ДТП с автобусом в Перми выросло до 16

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16 человек пострадали и один погиб в ДТП с автобусом в Перми. Об этом сообщает МВД по региону, передает ТАСС.

Отмечается, что в настоящее время СК России по Пермскому краю проводит проверку по факту ДТП с пассажирским автобусом.

Уточняется, что на месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты. Сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту нарушения статьи 238 УК РФ («Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»)».

Ранее сообщалось о десяти пострадавших и одном погибшем в ДТП в Перми.