В комитете Госдумы по транспорту оценили идею запрета старых автомобилей

Члены комитета Госдумы по транспорту оценили идею о запрете эксплуатации старых автомобилей. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам первого зампреда комитета по транспорту Виталия Ефимова, в российских регионах много старых машин. Жителей населенных пунктов, где нет аптек, магазинов и больниц, нельзя лишать средства передвижения. Он подчеркнул, что исправность автомобиля не зависит от его количества лет.

Кроме того, зампред добавил, что для некоторых россиян, которые ездят на дачи или работают на них – машина часто является единственным средством заработка.

Член думского комитета по транспорту Дмитрий Ионин заявил, что нынешнее состояние экономики не позволяет ввести такие меры ограничения.

«В малых населенных пунктах у людей «дедовская копейка» зачастую единственное транспортное средство», — сказал он.

Ионин отметил, что необходимо делать новые автомобили более доступными для людей.

Ранее сообщалось, что комитет Госдумы по промышленности предлагает запретить использование транспортных средств, которые достигли предельного срока эксплуатации.