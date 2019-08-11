Врачи рассказали о состоянии пострадавших в крупном ДТП в Подмосковье

Врачи поделились информацией о состоянии пятерых пострадавших в ДТП на 159 км Рижского шоссе в Подмосковье. Об этом передает РИА «Новости» со ссылкой на министерство здравоохранения Московской области.

Согласно полученной информации, пострадавшие находятся в удовлетворительном состоянии.

Также стало известно, что у двух пострадавших в аварии детей врачи оценивают состояние, как средней степени тяжести.

До этого сообщалось, что в результате аварии на 159 км Рижского шоссе в Подмосковье погибли пять человек.