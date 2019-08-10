Число пострадавших в ДТП на севере Москвы увеличилось до 9
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Число пострадавших в ДТП с участием автобуса на севере столицы возросло. Об этом сообщает РИА «Новости»ТАСС.
Отмечается, что медицинская помощь потребовалась девяти пострадавшим.
Уточняется, что среди них есть двое детей.
В результате столкновения рейсового автобуса маршрута № 370 и легковых автомобилей затруднено движение на участке Ленинградского шоссе.
Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы.