Число пострадавших в ДТП на севере Москвы увеличилось до 9

Число пострадавших в ДТП с участием автобуса на севере столицы возросло. Об этом сообщает РИА «Новости»ТАСС.

Отмечается, что медицинская помощь потребовалась девяти пострадавшим.

Уточняется, что среди них есть двое детей.

В результате столкновения рейсового автобуса маршрута № 370 и легковых автомобилей затруднено движение на участке Ленинградского шоссе.

Ранее сообщалось, что четыре человека пострадали в ДТП с автобусом на севере Москвы.