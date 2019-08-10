При взрыве на газовой заправке в Ингушетии пострадали 6 человек

Пресс-секретарь управления МЧС по Ингушетии Иса Катиев проинформировал о взрыве на газовой заправке, в результате которой пострадали шесть человек. Об этом сообщает ТАСС.

Согласно имеющейся информации, взрыв и последующее возгорание произошли на пропановой газозаправке в Сунженском районе, недалеко от шиномонтажной мастерской и техстанции. После пламя распространилось а шиномонтажную мастерскую.

«Пострадали шесть человек, они получили ожоги различной степени тяжести, и их доставили в республиканскую клиническую больницу», — заявил Катиев.

В МВД по региону заявили, что произошедшее могло стать результатом несоблюдения правил и техники безопасности.

Ранее сообщалось, что на складе боеприпасов под Ачинском вновь прогремели взрывы.