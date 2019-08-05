Три человека пострадали в ДТП с грузовиком в Москве

На востоке Москвы произошло столкновение грузовика и легкового автомобиля. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах.

Как отмечается, в результате инцидента три человека получили ранения.

Уточняется, что все пострадавшие находятся в тяжелом состоянии.

На настоящий момент сотрудники полиции находятся на месте происшествия, выясняя все обстоятельства случившегося.

Ранее сообщалось, что ДТП с участием 7 машин произошло в Новгородской области.